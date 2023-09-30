За год жители новых субъектов РФ получили более 2,2 млн российских паспортов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 2,2 млн жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей получили паспорта РФ за прошедший год, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате проделанной работы в период с 5 октября 2022 года по 30 сентября текущего года выдано более 2,2 млн паспортов гражданина Российской Федерации", - сказала она журналистам в день годовщины принятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Волк отметила, что всего, начиная с 2019 года, российские паспорта получили более 3 млн жителей новых регионов. Таким образом, за получением паспорта обратилось порядка 83% проживающих в них граждан.

Представитель МВД также сообщила, что за прошедший год в подразделениях Госавтоинспекции новых субъектов РФ перерегистрировано более 277 тыс. транспортных средств, выдано более 363,5 тыс. российских водительских удостоверений.

Кроме того, в регионах организована работа по приему экзаменов на право управления транспортными средствами.

"В Донецкой и Луганской народных республиках уже принято более 36,7 тыс. теоретических и практических экзаменов. Также этот процесс начался в Запорожской области и в ближайшее время начнется в Херсонской области", - резюмировала Волк.

Ранее в субботу президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения России отметил помощь, которую оказывают ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям российские регионы и назвал "важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства" выборы, прошедшие в новых регионах в первой половине сентября.

30 сентября 2022 года были подписаны договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектов - Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.