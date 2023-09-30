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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Путин выступил с поздравлением по случаю Дня воссоединения России

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения России отметил помощь, которую оказывают ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям российские регионы.

"Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее, восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы, вся большая, единая страна делает общее дело", - сказал глава государства.

Путин отметил, что предстоит реализовать "масштабную программу возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов". "И мы обязательно добьемся поставленных целей", - добавил он.

Президент назвал "важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства" выборы, прошедшие в новых регионах в первой половине сентября.

"Как и год назад, на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией, поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие", - сказал российский лидер.

30 сентября 2022 года были подписаны договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектов - Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Владимир Путин ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область
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