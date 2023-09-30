Двадцать строений загорелись в горном селе в Дагестане
Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС тушат пожар, возникший в селе Хутрах Цунтинского района Дагестана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Огнем охвачено около 20 строений, говорится в сообщении. По данным ведомства, в тушении возгорания задействованы силы МЧС и местное население. Пожар локализован.
В пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что по факту пожара организована проверка.
На место происшествия выехал прокурор Цунтинского района.