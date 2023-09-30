Пожар в горном селении Дагестана локализован

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели шести районов направились на помощь в тушении пожара в дагестанском селе Хутрах, где огнем охвачены два десятка строений, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"По прибытии первого пожарного расчёта горением охвачены около 20 строений (жилых и нежилых домов, хозяйственных построек) на площади около 800 м. Пожар локализован в 19:07", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расстояние от ближайшей пожарной части села Кидеро 26 км.

"К месту пожара были направлены 10 единиц пожарно-спасательной техники из Кидеро и Цумадинского, Ботлихского, Гумбетовского, Шамильского, Ахвахского районов и Бежтинского участка", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 1 октября в 6:00 для оказания помощи администрации в установлении ущерба и причины пожара выезжает оперативная группа ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана и испытательная пожарная лаборатория.

По словам главы республики Сергея Меликова, власти Дагестана помогут восстановить пострадавшие от пожара дома в Хутрахе.

"Предстоит выяснить точные причины возгорания. (...) А имущество мы обязательно восстановим общими силами", - написал Меликов в своем телеграмм-канале.

Как сообщалось, по факту пожара прокуратура республики организовала проверку.