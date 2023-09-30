Один человек получил ранения в результате атаки дрона на Брянскую область

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотника на город Трубчевск, в результате пострадал один человек.

"В результате атаки по мирным гражданам один житель получил легкое ранение. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в телеграм-канале в субботу.

Он добавил, что после сброса взрывного устройства в одном из административных зданий частично повреждено остекление.