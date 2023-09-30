Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Один человек получил ранения в результате атаки дрона на Брянскую область

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотника на город Трубчевск, в результате пострадал один человек.

"В результате атаки по мирным гражданам один житель получил легкое ранение. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в телеграм-канале в субботу.

Он добавил, что после сброса взрывного устройства в одном из административных зданий частично повреждено остекление.

Брянская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 30 сентября

Крымский мост временно перекрыт

Крымский мост временно перекрыт

Гладков сообщил об уничтожении воздушных целей на подлете к Белгороду

Энергоснабжение нарушено в брянском поселке Погар в результате атаки ВСУ

Военком Петербурга опроверг информацию об очередях в военкоматы

Дмитрий Ким освобожден от должности замглавы Минцифры

Прокуратура Франции проверяет сделки главы LVMH Арно с российским бизнесменом

Прокуратура Франции проверяет сделки главы LVMH Арно с российским бизнесменом

Что произошло за день: пятница, 29 сентября

Минтранс не ждет последствий для зарубежных рейсов от проблем с самолетами ГТЛК

Минтранс не ждет последствий для зарубежных рейсов от проблем с самолетами ГТЛК

Суд 13 октября рассмотрит жалобу миноритариев ТГК-2 на взыскание акций в доход государства

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });