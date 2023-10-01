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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 октября

В Брянской области ранен в результате атаки БПЛА ранен человек, Байден утвердил законопроект о временном финансировании правительства, парламентские выборы в Словакии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джо Байден подписал одобренный и представленный конгрессом законопроект о временном финансировании правительства. В проект не вошло положение о помощи Украине.

- Вучич пообещал отвести часть войск от Косово. Он считает, что эскалация напряженности с Косово "была бы контрпродуктивной для стремления Белграда вступить в ЕС".

- Один человек получил ранения в результате атаки дрона на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор Богомаз.

- Двадцать строений загорелись вечером в горном селе в Дагестане. Ночью пожар был полностью ликвидирован.

- Левая партия "Курс - новая демократия" побеждает на парламентских выборах в Словакии. Лидер партии известен как политик, выступающий против поставок вооружений Украине и антироссийских санкций.

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