Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Минобороны РФ сообщило об ударах "Искандерами" по объектам ВСУ в Николаевской области и Донбассе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило об уничтожении ракетным ударом района сосредоточения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курахово на донецком направлении.

"В результате поражения ракетным комплексом наземного базирования уничтожены бронированная автомобильная техника, вооружения, боеприпасы и личный состав противника", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Военные сообщили, что также уничтожен пункт погрузки 38-ой отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области.

"Средствами разведки российских вооруженных сил в Николаевской области было выявлено место погрузки эшелона с бронированной военной техникой 38 отдельной бригады морской пехоты ВСУ, предназначенной для усиления украинских войск на линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении ведомства.

"Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар. В результате ракетного удара пункт погрузки был уничтожен", - отметили в Минобороны РФ.

Военное ведомство опубликовало видео с кадрами поражения объектов, согласно описанию, применялись оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".

Минобороны РФ Искандер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 30 сентября

Крымский мост временно перекрыт

Крымский мост временно перекрыт

Гладков сообщил об уничтожении воздушных целей на подлете к Белгороду

Энергоснабжение нарушено в брянском поселке Погар в результате атаки ВСУ

Военком Петербурга опроверг информацию об очередях в военкоматы

Дмитрий Ким освобожден от должности замглавы Минцифры

Прокуратура Франции проверяет сделки главы LVMH Арно с российским бизнесменом

Прокуратура Франции проверяет сделки главы LVMH Арно с российским бизнесменом

Что произошло за день: пятница, 29 сентября

Минтранс не ждет последствий для зарубежных рейсов от проблем с самолетами ГТЛК

Минтранс не ждет последствий для зарубежных рейсов от проблем с самолетами ГТЛК

Суд 13 октября рассмотрит жалобу миноритариев ТГК-2 на взыскание акций в доход государства

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });