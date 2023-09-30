Минобороны РФ сообщило об ударах "Искандерами" по объектам ВСУ в Николаевской области и Донбассе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило об уничтожении ракетным ударом района сосредоточения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курахово на донецком направлении.

"В результате поражения ракетным комплексом наземного базирования уничтожены бронированная автомобильная техника, вооружения, боеприпасы и личный состав противника", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Военные сообщили, что также уничтожен пункт погрузки 38-ой отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области.

"Средствами разведки российских вооруженных сил в Николаевской области было выявлено место погрузки эшелона с бронированной военной техникой 38 отдельной бригады морской пехоты ВСУ, предназначенной для усиления украинских войск на линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении ведомства.

"Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар. В результате ракетного удара пункт погрузки был уничтожен", - отметили в Минобороны РФ.

Военное ведомство опубликовало видео с кадрами поражения объектов, согласно описанию, применялись оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".