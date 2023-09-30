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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Российские военные сообщили о 12 нарушениях западной коалиции в небе Сирии

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить заявил на брифинге, что авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением сирийского воздушного пространства.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано шесть случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сообщил он.

Кроме того, по словам контр-адмирала, в районе Эт-Танф за сутки "зафиксировано шесть нарушений двумя парами истребителей F-16 и парой истребителей "Rafale" "коалиции"".

"Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - сказал Кулить.

Вадим Кулить F-16 Сирия Эт-Танф
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