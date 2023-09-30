Открытое горение в дагестанском селе Хутрах ликвидировано

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали открытое горение в дагестанском селе Хутрах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"В 21:25 - ликвидация открытого горения в селе Хутрах Цунтинского района Дагестана", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Дагестанском селении Хутрах произошел пожар. По данным МЧС, по прибытии первого пожарного расчёта горением были охвачены около 20 строений (жилых и нежилых домов, хозяйственных построек) на площади около 800 квадратных метров.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что власти окажут помощь в восстановлении поврежденных огнем домов.