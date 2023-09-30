Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Открытое горение в дагестанском селе Хутрах ликвидировано

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали открытое горение в дагестанском селе Хутрах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"В 21:25 - ликвидация открытого горения в селе Хутрах Цунтинского района Дагестана", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Дагестанском селении Хутрах произошел пожар. По данным МЧС, по прибытии первого пожарного расчёта горением были охвачены около 20 строений (жилых и нежилых домов, хозяйственных построек) на площади около 800 квадратных метров.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что власти окажут помощь в восстановлении поврежденных огнем домов.

Дагестан МЧС Сергей Меликов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 30 сентября

Крымский мост временно перекрыт

Крымский мост временно перекрыт

Гладков сообщил об уничтожении воздушных целей на подлете к Белгороду

Энергоснабжение нарушено в брянском поселке Погар в результате атаки ВСУ

Военком Петербурга опроверг информацию об очередях в военкоматы

Дмитрий Ким освобожден от должности замглавы Минцифры

Прокуратура Франции проверяет сделки главы LVMH Арно с российским бизнесменом

Прокуратура Франции проверяет сделки главы LVMH Арно с российским бизнесменом

Что произошло за день: пятница, 29 сентября

Минтранс не ждет последствий для зарубежных рейсов от проблем с самолетами ГТЛК

Минтранс не ждет последствий для зарубежных рейсов от проблем с самолетами ГТЛК

Суд 13 октября рассмотрит жалобу миноритариев ТГК-2 на взыскание акций в доход государства

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });