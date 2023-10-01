РФ может ограничивать ввоз семян девяти сельхозкультур из недружественных стран

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - РФ с 1 октября по 31 декабря 2023 года может ограничивать ввоз семян девяти сельхозкультур.

Это предусмотрено постановлением правительства от 26 июня 2023 года.

Оно утверждает "перечень отдельных видов товаров, в отношении которых с 1 октября по 31 декабря 2023 года включительно могут применяться количественные ограничения на ввоз" из недружественных государств. В перечень включены семена картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

Минсельхозу поручено при необходимости представлять в правительство предложения по объемам квот на ввоз этих семян, а также о правилах их распределения и подтверждения целевого использования.

Как сообщалось, перечень семян, подпадающих под ограничения, предложил Минсельхоз. Ведомство заявляло, что эта мера направлена на ускорение импортозамещения в таком основополагающем сегменте сельского хозяйства, как семеноводство.

Минсельхоз также предупреждал, что "по истечении срока действия документа возможность установления количественных ограничений будет продлена". "При этом решения будут основываться на результатах сбора урожая и формирования семенного фонда, оценке потребности внутреннего рынка в семенах по каждой конкретной культуре, - разъясняло ведомство. - Объемы ввозимых семян планируется гибко регулировать и в дальнейшем поэтапно в течение трех лет уменьшать объемы квот по мере увеличения внутреннего производства".

При этом ограничения не будут распространяться на продукцию, которая поступает на российский рынок из стран Евразийского экономического союза, уточняет Минсельхоз.