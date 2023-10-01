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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в октябре будет нулевой

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла в октябре, как и в четыре предыдущих месяца, будет нулевой. Пошлина на подсолнечный шрот снизится на 5,9%, до 7 тыс. 519,6 рубля с 7 тыс. 995,3 рубля в сентябре.

Расчеты пошлин представил Минсельхоз.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $822,6 за тонну ($819,5 месяц назад), на шрот - $276 ($269,2).

Базовая цена для расчета пошлины на шрот с 1 сентября повышена на 2 тыс. рублей, до 15 875 рублей за тонну, для расчета пошлины на мало не изменилась - 82 500 рублей за тонну.

Пошлины на масло и шрот рассчитываются в рублях с июля 2022 года. Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (15 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Минсельхоз
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