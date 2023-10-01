Ставка НДС на гамбургеры выросла до 20%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации гамбургеров выросла до 20%.

С 1 октября 2023 года в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) появится специальный для кулинарных изделий "вида сэндвич, включая гамбургер, чизбургер, и аналогичных изделий".

Ранее ФНС опубликовала письмо, в котором сообщила о предстоящих изменениях в ОКПД2 и о том, что в связи с этим ставка НДС на гамбургеры составит 20%.

До нововведений некоторые продавцы могли относить продукцию к, в том числе, хлебобулочным изделиям недлительного хранения, что позволяло им применять пониженную ставку НДС, из-за того, что такая продукция входит в специальный перечень товаров, облагаемый НДС по сниженной ставке в 10%.

Появившийся код для гамбургеров не включен в спецперечень товаров, реализация которых облагается по ставке 10%.

Ключевые игроки рынка - "Юнирест" (бренд Rostic's), "Вкусно - и точка", Burger King - заявляли "Интерфаксу", что планируют применять эти правила.

Гендиректор Rostic's Татьяна Шаманская говорила журналистам, что сразу с 1 октября повышения цен не планируется, однако отметила, что пересмотр стоимости зависит от конкурентной среды. "Мы находимся в очень конкурентной обстановке. К счастью, бургеры занимают порядка 15-30% от нашего оборота. Это не влияет на нас в полном объеме, но ситуация действительно сложная. Повышение и пересмотр цен исходя из конкурентной обстановки происходит периодически", - сказала она.

Другие компании не ответили на запрос, подорожают ли гамбургеры в связи с изменением подходов ФНС при взимании НДС.