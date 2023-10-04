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"Вкусно - и точка" повысила цены на бургеры на 10% после роста ставки НДС на них

"Вкусно - и точка" повысила цены на бургеры на 10% после роста ставки НДС на них
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" повысила цены на гамбургеры на 10%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Рост стоимости объясняется тем, что с 1 октября 2023 года ставка НДС при реализации гамбургеров была увеличена до 20% после того, как в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) появился специальный код для такой продукции. До нововведений ряд игроков могли при продаже бургеров использовать пониженную ставку в 10%, относя их к хлебобулочным изделиям недлительного хранения.

"Мы не планируем менять размер бургеров, компенсировать повышение ставки НДС за счет других позиций в меню и, конечно, не готовы поступиться высочайшим качеством продукции. Поэтому, учитывая изменения в налоговом законодательстве, с 1 октября мы вынуждены были повысить цены на линейку бургеров на 10%, т.е. на разницу между старой и новой ставкой НДС", - сообщил представитель компании.

Ранее гендиректор "Юнирест" (бренд Rostic's) Татьяна Шаманская сообщала, что сразу с 1 октября повышения цен не планируется, однако отметила, что пересмотр стоимости зависит от конкурентной среды. "Мы находимся в очень конкурентной обстановке. К счастью, бургеры занимают порядка 15-30% от нашего оборота. Это не влияет на нас в полном объеме, но ситуация действительно сложная. Повышение и пересмотр цен исходя из конкурентной обстановки происходит периодически", - говорила она.

Вкусно - и точка
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