ЦБ РФ с 1 октября вводит запретительные надбавки к коэффициентам риска по рискованной ипотеке

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Банк России повышает с 1 октября надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для ограничения рисков заемщиков и банков.

Повышение надбавок позволит предотвратить дальнейшее ухудшение стандартов кредитования, выраженное в росте доли кредитов с низким первоначальным взносом и кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), отмечал ЦБ.

Наибольшие надбавки устанавливаются в сегменте ДДУ, чтобы учесть завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья.

Учитывая, что на вторичном рынке жилья не наблюдается значимого завышения стоимости залога, надбавки в этом сегменте повышаются в меньшей степени. По оценкам ЦБ, в случае сохранения структуры кредитования на текущем уровне банки через год накопят макропруденциальный буфер капитала в ипотеке в размере 600 млрд рублей, что соответствует 4% портфеля ипотеки.

Банки РФ, по предварительным данным ЦБ, в августе выдали ипотечные кредиты на рекордные 849 млрд руб., что на 30% больше июльского показателя (в июле выдано 647 млрд руб.). Регулятор отмечал, что такой рост свидетельствует о перегреве рынка.

ЦБ обещал, что будет следить за качеством ипотечного кредитования и при необходимости готов ужесточать меры регулирования.