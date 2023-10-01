Российские военные сообщили об отражении десяти атак ВСУ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российские военные отразили десять атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 10 атак штурмовых групп 110-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Красногоровка и Курдюмовка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.

По его словам, на данном направлении потери армии Украины составили: свыше 150 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также станция радиоэлектронной разведки "Пластун".

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Краб" польского производства и гаубица Д-20", - сообщил представитель Минобороны РФ.

Штурмовик Су-25 воздушных сил Украины сбит средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики. "За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США", - сказал Конашенков.

"Кроме того, - сообщил он, - уничтожены 37 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Кривошеевка, Верхнекаменка, Белогоровка Луганской народной республики, Петровское, Марьинка, Старомлыновка Донецкой народной республики, Очеретоватое, Новофедоровка и Вишневое Запорожской области".

Другие направления

"На красно-лиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов" (организация запрещена в РФ - ИФ) в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества", - проинформировал также Конашенков.

Он сообщил, что нанесено огневое поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Торское (ДНР) и Серебрянского лесничества.

"Уничтожено свыше 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также поражены две гаубицы Д-30", - сказал представитель военного ведомства.

"На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили четыре атаки штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - добавил Конашенков.

По его данным, ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Урожайное (ДНР).

Конашенков заявил, что потери украинской армии составили: до 35 военнослужащих и два автомобиля, также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица FH70 производства Великобритании, два орудия Д-20 и боевая машина РСЗО "Град".

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией отражены две атаки штурмовых групп 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - сказал представитель Минобороны РФ.

"Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Работино Запорожской области", - отметил он.

По словам Конашенкова, "уничтожено до 30 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: орудия Д-20 и Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США".

"На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены живая сила и техника 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики", - сказал он.

Представитель военного ведомства заявил, что потери армии Украины на данном направлении составили: до 25 военнослужащих и два автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также боевая машина РСЗО "Град".

"В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ", - сообщил Конашенков.

В Николаевской области в районе Снегиревки уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, сообщил он.

Конашенков заявил, что на херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.

"На острове Переяславский пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ", - сказал представитель ведомства.

Конашенков сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 103 районах.

"В районе населенного пункта Никаноровка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 110-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики, а также живая сила и техника 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дачное Донецкой народной республики и 38-й бригады морской пехоты ВСУ на станции погрузки в районе населенного пункта Украинка Запорожской области", - сказал Конашенков.