Трое жителей многоэтажки в Тобольске госпитализированы после взрыва газа

Более 300 эвакуированы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Пожар произошел в одном из многоэтажных домов в Тобольске в воскресенье вечером предположительно из-за хлопка газовоздушной смеси, проведена эвакуация жильцов дома, сообщает информационный центра правительства региона.

Трое человек госпитализированы.

"Глава Тобольска Максим Афанасьев сообщил о создании оперативного штаба, сам он находится на месте ЧС", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос по временному размещению 320 жителей из 98 квартир. Для временного пребывания жильцов организован автобус.

По данным пресс-службы МЧС Тюменской области, площадь пожара составляет 800 кв. м.

"Произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома в Тобольске. Пожар перешел на кровлю жилого дома. Сотрудниками МЧС России проведена эвакуация жильцов дома", - отмечается в сообщении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, прокуратура проведет проверку по данному факту.