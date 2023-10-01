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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Пожар в многоэтажке в Тобольске на площади 800 кв. м. локализован

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сотрудникам МЧС удалось локализовать крупный пожар, возникший из-за хлопка газовоздушной смеси в многоэтажном жилом доме в Тобольске (Тюменская область), сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Пожар в Тобольске локализован 1 октября около полуночи по местному времени.

К тушению возгорания привлечено более 60 человек личного состава, 20 единиц техники.

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье произошел хлопок газовоздушной смеси на пятом этаже многоэтажки, в результате чего начался пожар на кровле, его площадь составила 800 кв. метров.

По предварительным данным, три человека доставлены в больницы. Из дома эвакуировано более 300 человек. Решается вопрос о их размещении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

МЧС Тобольск Тюменская область
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