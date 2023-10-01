Потушен пожар в многоэтажке в Тобольске

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в многоэтажном жилом доме в Тобольске (Тюменская область), сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

По данным ведомства, открытое горение ликвидировано 2 октября около часа ночи по местному времени.

К тушению возгорания было привлечено более 60 человек личного состава, 20 единиц техники.

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье произошел хлопок газовоздушной смеси на пятом этаже многоэтажки, в результате чего начался пожар на кровле, его площадь составила 800 кв. метров.

По предварительным данным, три человека доставлены в больницу. Из дома эвакуировано более 300 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.