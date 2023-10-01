Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Потушен пожар в многоэтажке в Тобольске

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в многоэтажном жилом доме в Тобольске (Тюменская область), сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

По данным ведомства, открытое горение ликвидировано 2 октября около часа ночи по местному времени.

К тушению возгорания было привлечено более 60 человек личного состава, 20 единиц техники.

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье произошел хлопок газовоздушной смеси на пятом этаже многоэтажки, в результате чего начался пожар на кровле, его площадь составила 800 кв. метров.

По предварительным данным, три человека доставлены в больницу. Из дома эвакуировано более 300 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Тобольск Тюменская область МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Крымский мост перекроют на девять часов для ремонта в ночь на вторник

Крымский мост перекроют на девять часов для ремонта в ночь на вторник

Что произошло за день: воскресенье, 1 октября

Будущий запрет на экспорт топлива из РФ будет касаться тех, кто его не производил

В Белгородской области сбит еще один беспилотник ВСУ

Минобороны РФ сообщило о двух сбитых ракетах, обломки которых упали в Крыму

Аксенов сообщил о сбитой ракете ВСУ над Джанкоем

Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" становится обязательной

Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" становится обязательной

Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском дроне в Белгородской области

Крымский мост временно закрыт для движения

Российские военные уничтожили еще два дрона ВСУ в Смоленской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });