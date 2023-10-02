Минобороны РФ сообщило об отражении шести украинских атак на ряде направлений

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Шесть атак вооружённых сил Украины (ВСУ) отразили российские военные за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское и Андреевка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, "за сутки боевых действий потери противника на данном направлении составили до 180 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

Конашенков сообщил, что ещё три атаки противника отражены на красно-лиманском и южно-донецком направлениях, нанесены удары по ВСУ на других участках.

На красно-лиманском направлении, сказал он, действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Белогоровка Луганской народной республики.

"Потери ВСУ составили свыше 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы: Д-20 и Д-30", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

"На купянском направлении, - сообщил он, - подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии, реактивных систем залпового огня и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 66-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 107-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая Харьковской области, Новое Донецкой народной республики, Новоселовское и Макеевка Луганской народной республики".

"Потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица М109 "Паладин" и артиллерийская система М777 производства США", - сообщил Конашенков.

На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 47-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка, Новоданиловка и Вербовое Запорожской области, сказал Конашенков.

По его данным, "уничтожено до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе одна БМП Bradley и три пикапа".

"Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", орудие М-46, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48", - сообщил официальный представитель министерства обороны РФ.

На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два пикапа, а также поражены: артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-20, сообщил Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих и два автомобиля", - сказал он.