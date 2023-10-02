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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

ФАС направила запросы трем производителям курятины по поводу обоснованности цен

ФАС направила запросы трем производителям курятины по поводу обоснованности цен
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила запросы трем крупнейшим производителям мяса курицы - ПАО "Черкизово", ГАП "Ресурс" и АО "Приосколье" - по поводу обоснованности цен на их продукцию.

"ФАС России установила, что крупнейшие производители мяса курицы "Черкизово", "ГАП Ресурс" и "Приосколье" занимают коллективное доминирующее положение на товарном рынке. Это означает, что компании совместно могут оказывать воздействие на конкурентную среду, аналогичное воздействию единоличного хозсубъекта, занимающего доминирующее положение", - говорится в сообщении ведомства.

"В связи с этим в случае злоупотребления таким положением и установления монопольно высоких цен к организациям могут быть применены меры антимонопольного реагирования, в том числе оборотные штрафы", - предупредили в ФАС.

В антимонопольной службе напомнили также, что ранее компаниям "Черкизово" и ГАП "Ресурс" при согласовании сделок экономической концентрации были выданы предписания, согласно которым производители должны направлять службе обоснования повышения цен на мясо кур более чем на 5%.

По данным Росстата, с начала года к 25 сентября потребительские цены на курятину в РФ повысились на 23,2%. За неделю с 18 по 25 сентября они выросли на 1,21% (на 1,25% неделей ранее).

Как сообщал Минсельхоз, на минувшей неделе в ведомстве было проведено совещание, на котором обсуждались пути стабилизации цен на рынке птицеводческой продукции. "Участники рынка заявили, что в ближайшее время ожидается снижение стоимости мяса птицы. В том числе этому будет способствовать расширение производственных мощностей, а также сокращение сезонного спроса. Производители яиц подтвердили сохранение объемов производства для удовлетворения внутреннего спроса и социальную ориентированность в политике ценообразования на свою продукцию", - говорилось в сообщении.

Минсельхоз напомнил, что за январь-август производство птицы на убой (в живом весе) в сельхозорганизациях увеличилось к аналогичному периоду 2022 года на 0,7%, до 4,3 млн тонн, яиц - на 3,1%, до 25,5 млрд штук.

ФАС Черкизово
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