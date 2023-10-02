Суд по иску АСВ запретил экс-банкиру Мотылеву выезжать из России

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник по заявлению АМБ-банка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) временно запретил бывшему банкиру Анатолию Мотылеву выезжать за пределы Российской Федерации.

Как следует из картотеки суда, заявление агентства с просьбой "об установлении для должника временного ограничения на выезд из Российской Федерации" поступило в суд 17 августа.

Арбитражный суд Москвы в феврале 2018 года признал Мотылева банкротом. В реестр должника на тот момент были включены требования 16 кредиторов на общую сумму 23,5 млрд рублей. Общая сумма требований кредиторов к Мотылеву оценивается в 40 млрд рублей.

В сентябре 2020 года суд обязал финансового управляющего Мотылева произвести розыск его имущества и активов за пределами России и предпринять любые юридические действия, которые он считает целесообразными в соответствии с применимым законодательством иностранных государств.

Арбитражный суд Москвы 16 января 2023 года включил в реестр кредиторов Мотылева требование АСВ в размере 3,9 млрд рублей долга перед банком "Российский кредит".

25 января суд признал обоснованным требование АМБ банка в лице АСВ к экс-банкиру на сумму 286,8 млн рублей.

Арбитражный суд Москвы в июле 2023 года продлил процедуру банкротства Мотылева на шесть месяцев. Следующий отчет его финансового управляющего суд назначил на 22 января 2024 года.

В сентябре 2020 года Высокий суд правосудия Англии и Уэльса вынес приказы о заморозке и об аресте его активов по всему миру, а также проведении обысков по всем известным адресам его присутствия. По решению английского суда Мотылев признан банкротом на территории Великобритании и Швейцарии.

Суд в США в конце марта 2023 года признал английскую процедуру банкротства Мотылева, это позволит ускорить процедуру возврата средств в конкурсную массу для дальнейшей передачи кредиторам.

Как следует из материалов суда по делам о банкротстве Южного круга Флориды, слушание, на котором рассматривался вопрос о признании английского судопроизводства в юрисдикции США, состоялось 28 марта 2023 года. Суд, рассмотрев ходатайство комитета кредиторов банкира, вынес постановление о признании английского разбирательства и праве представителей конкурсного управляющего Мотылева на судебную защиту в США. В частности, представители российского банкира получат право реализовать активы должника на территории США.

"Новое решение позволит АСВ ускорить процедуру возврата средств в конкурсную массу для дальнейшей передачи пострадавшим", - заявили тогда "Интерфаксу" в АСВ.

Интересы АСВ в судах по делу о банкротстве Мотылева представляет коллегия адвокатов GR Legal. В октябре 2022 года юристы компании добились признания Мотылева банкротом в Швейцарии. Планировалось также подать ходатайство о возбуждении уголовного дела на территории Швейцарии, что позволило бы вернуть выведенные Мотылевым из России активы, сообщила "Интерфаксу" адвокат GR Legal Ирина Шоч.

Мотылев, доведя до санации банк "Глобэкс" в 2008 году, смог вернуться на финансовый рынок, получив контроль над группой банков и негосударственных пенсионных фондов, которые впоследствии лишились лицензии. Головным банком группы считался "Российский кредит".

В настоящее время Следственный комитет РФ расследует в отношении бывшего владельца банковской "империи" два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере. Одно касается банка "Российский кредит", "дыра" в котором составляет более 126 млрд рублей, а другое - о выдаче заведомо невозвратного кредита на 700 млн рублей "М банком".

В конце июля 2015 года Банк России отозвал лицензии у "Российского кредита", Мосстройэкономбанка, АМБ банка и банка "Тульский промышленник". Банки были признаны банкротами. По данным ЦБ, они проводили высокорискованную кредитную политику и размещали средства в низкокачественные активы. Крупнейшая из этих кредитных организаций - банк "Российский кредит" - входила в топ-50 по активам.

В августе 2015 года Банк России аннулировал лицензии НПФ "Солнце. Жизнь. Пенсия", НПФ "Солнечное время", НПФ "Сберегательный", НПФ "Адекта-пенсия", НПФ "Сберегательный фонд Солнечный берег", НПФ "Защита будущего" и НПФ "Уралоборонзаводский", которые также были связаны с Мотылевым.