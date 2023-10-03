Бесплатный доступ к социально-значимым сайтам продлен с суток до недели

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Срок бесплатного доступа к социально-значимым ресурсам будет увеличен с суток до семи, сообщает сайт правительства.

Длительность бесплатного доступа увеличится независимо от баланса на счете абонента. Новые правила вступят в силу 1 сентября 2024 года, согласно постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Программа "Доступный интернет" обязывает операторов связи предоставлять гражданам бесплатный доступ к социально значимым онлайн-ресурсам. Перечень сайтов, которыми можно пользоваться бесплатно, на основании предложений Минцифры определяет специальная правительственная комиссия под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Список публикуется на сайте Роскомнадзора. Сейчас в этом списке портал госуслуг и соцсеть "ВКонтакте".