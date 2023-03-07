Длительность пользования "Доступным интернетом" предложили увеличить с 24 часов до недели

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Минцифры предлагает увеличить длительность бесплатного доступа к социально значимым онлайн-ресурсам при отрицательном балансе на счете абонента с одних до семи суток при подключении услуги "Доступный интернет". Соответствующие изменения содержаться в проекте постановления правительства, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

"Целью проекта постановления является установление возможности для абонентов, которым оказываются услуги связи по передаче данных, телематические услуги связи, доступа к отечественным социально значимым информационным ресурсам без взимания платы в течение 7 суток с момента подключения услуги "Доступный интернет"", - говорится в пояснительной записке к документу.

Президент РФ в июле 2021 года подписал закон, закрепивший в законе "О связи" (126-ФЗ) обязанность операторов связи предоставлять россиянам бесплатный доступ к социально значимым отечественным сайтам. Перечень таких ресурсов определяет специальная правительственная комиссия. На данный момент в перечень включены "ВКонтакте" и "Госуслуги". В конце февраля прошлого года Минцифры сообщало, что большинство российских операторов связи включили опцию "Доступный интернет" для двух этих ресурсов.

По данным Минцифры, за IV квартал 2022 года количество подключений услуги "Доступный интернет" абонентами крупнейших операторов связи (ПАО "Вымпелком", ПАО "Мегафон", ПАО "МТС", ПАО "Ростелеком", ООО "Т2 Мобайл", АО "Эр-Телеком Холдинг") составило 83 558 (в среднем - 27 950 подключений в месяц). Трафик услуги за этот период составил 122 255 Гб, 99,9% которого приходится на соцсеть "ВКонтакте", говорится в пояснительной записке.

"Таким образом, доступ граждан к отечественным социально значимым информационным ресурсам без взимания платы в настоящее время является востребованным. Однако действующее ограничение длительности бесплатного доступа в 24 часа требует корректировки, учитывая необходимость дальнейшей популяризации социально значимых информационных ресурсов", - считают авторы инициативы.

Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Его реализация не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, говорится в финансово-экономическом обосновании к документу.

Согласно действующему постановлению правительства, интернет-ресурсы для включения в список социально значимых должны, в частности, иметь дневную активную аудиторию более 5 млн пользователей. Обязательно наличие на информационном ресурсе не менее 5 тыс. страниц государственных органов и (или) органов местного самоуправления, государственных СМИ и обязательных общедоступных каналов.

Чтобы подключиться к "Доступному интернету" нужно зайти в приложение мобильного оператора, выбрать опцию "Доступный интернет", авторизоваться через "Госуслуги", для чего иметь подтвержденную учетную запись, а затем выбрать из списка социально значимых сайтов нужный. При включении этой опции другие сайты доступны не будут.