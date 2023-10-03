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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

РЖД запустили движение по второму пути на стыке Транссиба и Южсиба

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "Российские железные дороги" (РЖД) запустили движение по недавно построенному 13-километровому второму пути на перегоне Тайшет-Тагул, в месте пересечения Транссибирской и Южно-Сибирской магистралей, Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД).

"Ввод в эксплуатацию второго пути на участке Тайшет-Тагул позволит увеличить грузопоток, следующий в направлении Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

Новый путь построен в рамках проекта по увеличению пропускных способностей Транссибирской магистрали.

В августе ВСЖД сообщила о завершении строительства второго пути на перегоне Тайшет-Тагул. Новая ветка рассчитана на пропуск тяжеловесных поездов весом до 7,1 тыс. тонн.

В Тайшете сходятся Транссиб и Южно-Сибирская магистраль (Абаканский ход Красноярской железной дороги, филиала РЖД).

РЖД Транссиб Транссибирская магистраль Восточно-Сибирская железная дорога ВСЖД
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