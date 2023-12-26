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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

РЖД отремонтировали участок с "американскими горками" на южном ходе Транссиба

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Бригады Красноярской железной дороги (КрасЖД, филиал РЖД) завершили капремонт старого пути на горно-перевальном перегоне Джебь-Щетинкино на южном ходе участка Транссибирской магистрали в Красноярском крае, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе филиала.

По словам представителя пресс-службы, в 2020 году в рамках первого этапа модернизации Восточного полигона на перегоне Джебь-Щетинкино был построен второй главный путь. В текущем же году в рамках планового капремонта был реконструирован старый путь.

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"Железнодорожники произвели замену балласта и верхнего строения пути, смену стрелочных переводов и уложили новое полотно на всем протяжении от станции Джебь до станции Щетинкино, включая тоннели и горный мост", - отмечают в пресс-службе.

По данным КрасЖД, участок Джебь-Щетинкино является одним из самых сложных участков как Красноярской железной дороги, так и всей сети железных дорог страны – он состоит из 16 крутых поворотов, 3 тоннелей и Козинского виадука высотой 65 метров. По рельефу данный участок напоминает "американские горки".

В филиале также уточнили, что всего в 2023 году было "оздоровлено" 326 км путевой инфраструктуры на КрасЖД. В частности, было капитально отремонтировано более 250 км железнодорожного полотна. На эти цели РЖД направило 10,2 млрд рублей.

Красноярская железная дорога проходит по территории Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Иркутской областей. Эксплуатационная длина - 3,2 тыс. км.

РЖД Транссиб
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