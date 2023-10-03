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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

На Кольской АЭС прошли антитеррористические учения

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - На Кольской АЭС прошла антитеррористическая тренировки оперативной группы с участием силовых структур, сообщила пресс-служба УФСБ по Мурманской области.

По легенде учений, украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) осуществила незаконный переход российско-финской границы в целях совершения диверсионно-террористического акта, а в зоне безопасности КАЭС была оборудована база и схрон взрывчатки и беспилотников, заложено самодельное взрывное устройство.

Отмечается, что сотрудники оперативных служб смогли пресечь совершение "теракта" и других действий, которые могли бы создать угрозу на территории АЭС, и обезвредили участников ДРГ.

Кольская АЭС - филиал АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена в 200 км к югу от Мурманска, на берегу озера Имандра. АЭС является крупнейшим энергетическим предприятием на Кольском полуострове, поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии, вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реакторами типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый.

Росэнергоатом Мурманская область Кольская АЭС ФСБ Финляндия Украина
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