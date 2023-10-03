В этом году контрактниками и добровольцами в РФ стали более 335 тыс. человек

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В 2023 году более 335 тыс. человек отправились служить по контракту и в добровольческие формирования, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступило более 335 тысяч человек. Только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан", - сказал Шойгу во вторник в ходе селекторного совещания с руководящим составом Минобороны РФ.

Он отметил, что ряд регионов сформировал и продолжает комплектовать именные подразделения.

"Существенный вклад в общее дело вносят все субъекты страны, крупные предприятия, государственные корпорации и российское казачество", - добавил министр.