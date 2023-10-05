Шойгу заявил о формировании девяти резервных полков для СВО

Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что сформированы девять резервных полков для каждой группировки войск в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

"Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено Генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение", - сообщил Шойгу на совещании в штабе объединенной группировки войск.

3 октября на селекторном совещании в Москве Шойгу сообщил, что в 2023 году более 335 тыс. человек отправились служить по контракту и в добровольческие формирования.

В четверг Минобороны РФ сообщило, что Шойгу проинспектировал полигоны Южного военного округа, где ведется подготовка контрактников и добровольцев.

"В целом идет плановая работа, активная по всем направлениям. Я сегодня посмотрел и проверил работу по боевой подготовке резервных полков на полигонах Южного военного округа. Там одновременно идет подготовка и контрактников, набранных в последний месяц, и добровольцев", - сказал Шойгу.

"За это время у нас набрано 38 тысяч добровольцев. Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач. Кто-то уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй. А есть те, кто возвращается в третий раз", - сказал министр обороны РФ.