Матвиенко предложила поощрять регионы за перечисление большей доли доходов в бюджет

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Необходимо поощрять дополнительными бонусами и преференциями регионы, отчисляющие большую долю своих доходов федеральному центру, иначе у них пропадет мотивация хорошо работать, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"У нас есть субъекты, которые перечисляют в федеральный бюджет значительные налоговые поступления, и существенно меньше остается в регионах. Это объективная ситуация <...> Но в то же время такую диспропорцию надо исправлять. Регионы стараются, зарабатывают как можно больше налоговых доходов, а у них раз - чем больше они зарабатывают, тем больше снимают. Исчезает мотивация хорошо работать", - сказала Матвиенко на парламентских слушаниях, посвященных параметрам проекта федерального бюджета на ближайшие три года.

По ее мнению, не следует менять существующую методику, иначе будет нарушена вся конструкция, однако можно предусмотреть меры поощрения таких регионов.

"Антон Германович, мы с вами это обсуждали. Назовите это бонусами, дополнительными трансфертами тем регионам, кто наращивает налоговые доходы и в региональный, и в федеральный бюджет. Дополнительные субвенции, преференции - как угодно - на решение их проблем", - сказала спикер главе Минфина Антону Силуанову.

Она привела пример Иркутской области, где с годами все меньше поступающих доходов остается в региональном бюджете, а все больше перечисляется в федеральный центр.

"Три года назад там было так: 42% - в региональный бюджет, остальные - в федеральный. Потом 32% - в региональный, остальные - в федеральный. Теперь уже 12% идет в региональный бюджет, остальные поступающие доходы уходят в федеральный бюджет", - рассказала Матвиенко.

Она отметила, что Иркутская область - это огромный регион, где, например, необходимо отремонтировать дороги. "И жители этих регионов справедливо спрашивают: ну мы же столько зарабатываем, а (почему) у нас дорог нет?" - отметила она.

Она подчеркнула, что надо найти баланс между интересами федерального бюджета и регионов.