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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Матвиенко пообещала добиваться продления нацпроекта "Культура"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко настаивает на сохранении и продлении действия национального проекта "Культура".

"Как известно, действие нацпроектов уже завершается. И в связи с этим мы бы попросили правительство и профильные министерства предметно посмотреть, что удалось достигнуть в рамках национальных проектов по каждому стратегическому документу, и заранее продумать дальнейшие шаги и решения", - заявила она на парламентских слушаниях в Совфеде о проекте федерального бюджета на ближайшие три года.

"Но что уж я точно прошу и будем добиваться, чтобы национальный проект "Культура" обязательно был продолжен, - сказала Матвиенко. - Наша культура - это наше всё. Обязательно нужно об этом подумать".

По словам спикера, Совет Федерации готов подключиться к аналитической работе по принятию решений, что будет дальше с нацпроектами.

"Может быть, какие-то национальные проекты следует продлить, какие-то скорректировать с учетом новых задач. Может быть, новые национальные проекты опять-таки на злобу дня", - сказала Матвиенко.

Валентина Матвиенко Совет Федерации
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