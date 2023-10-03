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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

РФ может заменить европейские ветпрепараты поставками из стран Латинской Америки

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - РФ в рамках замещения европейских ветеринарных препаратов прорабатывает вопросы поставок вакцин и лекарственных средств из ряда стран Латинской Америки, сообщает Россельхознадзор по итогам встречи руководителя службы Сергея Данкверта с председателем Палаты сенаторов Парагвая Сильвио Овеларом.

"Несмотря на общую тенденцию снижения закупок импортного сырья и продовольствия ввиду активного развития внутреннего сельского хозяйства, Россельхознадзор, как и ранее, продолжает ориентироваться на партнерство с южноамериканскими странами. Сегодня возникла необходимость в замещении европейских ветеринарных препаратов в связи с уходом их производителей с российского рынка. С прошлого года активно прорабатываются вопросы поставок вакцин и других лексредств из Бразилии, Чили и Аргентины", - говорится в пресс-релизе службы.

Согласно сообщению, Овелар, в свою очередь, заявил о заинтересованности Парагвая в расширении торговых связей с Россией, в частности, в поставках говядины.

По данным Россельхознадзора, Парагвай является второй страной по объему поставляемого в РФ мяса крупного рогатого скота после Белоруссии. В прошлом году ввезено свыше 69 тыс. тонн.

По словам Овелара, в РФ из Парагвая ввозится мясо только премиум-сегмента. При этом страна готова нарастить объемы поставок и расширить их номенклатуру. В этой связи он обратился с просьбой принять делегацию Национальной службы здоровья животных и качества сельхозпродукции Парагвая (SENACSA) для обсуждения торговых вопросов.

Парагвай Россельхознадзор
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