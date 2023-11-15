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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Эксперимент по маркировке ветпрепаратов предложили начать уже с 1 декабря

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке лекарственных препаратов для ветеринарного применения может начаться 1 декабря 2023 года и проводиться по 31 августа 2024 года, сообщила пресс-служба Минпромторга.

Ранее предполагалось, что эксперимент будет запущен 1 апреля 2024 года, и продлится по 28 февраля 2025 года.

В министерстве напомнили, что участие в эксперименте носит добровольный характер и не потребует для участников дополнительного финансирования. ТПо расчетам НИУ "Высшая школа экономики" и НИФИ Минфина России, введение впоследствии обязательной маркировки ветеринарных препаратов не окажет существенного влияния на их себестоимость, добавили в пресс-службе.

"Около 20% производителей ветеринарных препаратов, а также значительное количество организаций оптового и розничного звена одновременно являются субъектами обращения уже подлежащих маркировке лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированы в ФГИС МДЛП (Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - ИФ) и успешно осуществляют бизнес-процессы по маркировке товаров", - сообщили в Минпромторге.

Введение маркировки ветеринарных препаратов, по мнению регулятора, позволит также дополнительно обеспечить прослеживаемость этилового спирта, применяемого при производстве, с учетом интеграции с ЕГАИС (единая государственная информационная система учета алкоголя). "А это снизит риски использования спирта, предназначенного для производства ветпрепаратов, при незаконном производстве алкогольной продукции", - полагают в Минпромторге.

В пресс-релизе министерства приводятся оценки ВШЭ, согласно которым в 2022 году объем незаконного оборота ветпрепаратов в России составил 25%, в 2021 году этот показатель был на уровне 23%.

Минпромторг Минфин
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