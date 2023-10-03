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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

В России пройдет штабная тренировка по гражданской обороне

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне пройдет во всех регионах страны в преддверии Дня гражданской обороны, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"Главная цель тренировки - это проверка нашей готовности к действиям по предназначению. Важно отработать все задачи, в том числе вопросы оповещения и информирования населения", - приводит пресс-служба слова главы ведомства Александра Куренкова.

В каждом регионе РФ будут отработаны задачи с учетом рисков чрезвычайных ситуаций.

"Сценарии мероприятий включают проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, эвакуацию населения из зоны ЧС, строевые смотры личного состава и техники. При этом особое внимание уделяется всесторонней оценке обстановки и правильности принятия решений органами управления", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

4 октября исполнится 91 год со дня образования в СССР системы гражданской обороны.

МЧС РФ Александр Куренков
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