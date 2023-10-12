Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

В Думу внесли законопроект о совершенствовании системы гражданской обороны

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Группа сенаторов во главе с вице-спикером Совета Федерации Юрием Воробьевым внесла в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование системы гражданской обороны в регионах, сообщила пресс-служба Совета Федерации.

"Законопроектом предусматривается создание межведомственных штабов гражданской обороны на федеральном и региональном уровнях для координации деятельности всех федеральных, региональных структур, муниципалитетов и организаций при ведении гражданской обороны под эгидой МЧС России, наделение глав субъектов РФ полномочиями по введению в действие планов гражданской обороны и защиты населения на территории субъектов РФ, создание механизмов компенсации затрат субъектов Федерации при практическом выполнении отдельных мероприятий по гражданской обороне", - говорится в сообщении.

Также он предлагает наделить губернаторов правом самим принимать решение о введении в действие планов гражданской обороны и защиты населения по предложениям МЧС России.

"Это позволит при резком изменении обстановки, без дополнительных указаний вышестоящих органов проводить весь список запланированных мероприятий в кратчайшие сроки и в необходимых объемах", - отмечается в сообщении.

Совет Федерации Госдума МЧС Юрий Воробьев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума попросила прокуратуру проверить релокантов на предмет дискредитации ВС РФ

Дума попросила прокуратуру проверить релокантов на предмет дискредитации ВС РФ

Росгвардия создаст свою систему с данными по оружию и охранной деятельности

Росгвардия создаст свою систему с данными по оружию и охранной деятельности

Правительство подготовило правила обязательной продажи валютной выручки

Правительство подготовило правила обязательной продажи валютной выручки

Генпрокуратура РФ начала проверку из-за введения Wildberries новой комиссии

Генпрокуратура РФ начала проверку из-за введения Wildberries новой комиссии

Минфин вновь не поддержал субсидии на местные авиаперевозки на Дальнем Востоке

В РФ принят закон об отмене уведомления генсека СЕ о введении военного положения

В РФ принят закон об отмене уведомления генсека СЕ о введении военного положения

Греф считает, что указ о валютной выручке ускорит стабилизацию курса рубля

Госдума может рассмотреть проект о дератификации ДВЗЯИ в I чтении уже 17 октября

В Минфине предложили повременить с ужесточением условий работы на фондовом рынке

В Архангельске предотвращен поджог военной техники на территории части

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });