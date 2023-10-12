В Думу внесли законопроект о совершенствовании системы гражданской обороны

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Группа сенаторов во главе с вице-спикером Совета Федерации Юрием Воробьевым внесла в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование системы гражданской обороны в регионах, сообщила пресс-служба Совета Федерации.

"Законопроектом предусматривается создание межведомственных штабов гражданской обороны на федеральном и региональном уровнях для координации деятельности всех федеральных, региональных структур, муниципалитетов и организаций при ведении гражданской обороны под эгидой МЧС России, наделение глав субъектов РФ полномочиями по введению в действие планов гражданской обороны и защиты населения на территории субъектов РФ, создание механизмов компенсации затрат субъектов Федерации при практическом выполнении отдельных мероприятий по гражданской обороне", - говорится в сообщении.

Также он предлагает наделить губернаторов правом самим принимать решение о введении в действие планов гражданской обороны и защиты населения по предложениям МЧС России.

"Это позволит при резком изменении обстановки, без дополнительных указаний вышестоящих органов проводить весь список запланированных мероприятий в кратчайшие сроки и в необходимых объемах", - отмечается в сообщении.