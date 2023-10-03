В Минобороны РФ сообщили об ударах по украинским военным заводам

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что поразили цеха двух предприятий, работавших для нужд украинских военных - в Харькове и в Павлограде (Днепропетровская область).

"В городе Харьков на территории бронетанкового завода поражены цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ. В районе города Павлоград уничтожены цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

По его словам, в районе города Купянск Харьковской области уничтожен украинский склад вооружения, а в районе населенного пункта Бурлацкое Донецкой народной республики "на позиции поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук".