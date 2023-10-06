Российские военные сообщили о ракетном ударе по позициям ВСУ в ДНР

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли ракетные удары по пунктам временной дислокации вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.

"Ракетными подразделениями "Южной" группировки войск нанесены удары по пунктам временной дислокации противника в районах населенных пунктов Долгая Балка, Новогригоровка, Золотой Колодец и Кучеров Яр Донецкой народной республики", - сказал Астафьев.

По его данным, в результате поражены скопления живой силы, вооружения и военной техники подразделений 42-й и 24-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

"На авдеевском и соледаро-артемовском направлениях успешно отражены атаки батальона 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка и Первомайское, а также штурмовых групп 93-й отдельной механизированной бригады противника в районе Андреевки", - заявил начальник пресс-центра группировки войск "Юг".

Астафьев сообщил, что авиация группировки поразила пункты временной дислокации подразделений 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.

"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено: 105-мм буксируемое орудие М-119 в районе Предтечино, самоходная артиллерийская установка "Паладин", буксируемая гаубица М-777 и орудие большой мощности 2С7 "Малка" на позициях противника вблизи Васютинского", - сказал он.

По его словам, также уничтожены: самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С1, гаубица Д-20, буксируемая гаубица "Мста-Б" и САУ "Акация".

"Экипажами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы подразделений 5-й отдельной штурмовой бригады противника в районе Клещеевки", - заявил Астафьев.

Он сообщил, что российскими средствами противовоздушной обороны сбиты беспилотники "Валькирия", FlyEye, а средствами радиоэлектронной борьбы и стрелковым оружием обезврежено семь украинских FPV дронов.