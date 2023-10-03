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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Борисов удивлен отсутствием российских космонавтов в приветственном ролике с МКС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов удивлен решением организаторов Международного астронавтического конгресса не задействовать космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба в приветственном ролике с борта МКС, показанном на открытии пленарного заседания.

"Я хотел бы выразить благодарность азербайджанским коллегам. Прекрасно организованный форум - с точки зрения проведения всех мероприятий", - сказал Борисов журналистам во вторник.

"Должен сказать, что у меня лично возникло определенное напряжение в первый день в пленарном заседании, когда я не увидел наших космонавтов во время приветствия с орбиты Международной космической станции. Ни (Олега) Кононенко, ни Николая Чуба, для меня это было удивление", - сообщил он.

"Всем известна роль и место России в этом проекте - и не увидеть их в составе международного экипажа. Оставим это на совести организаторов этого форума, наших европейский коллег. Значит, они выбрали такой путь", - отметил Борисов.

МКС Роскосмос Юрий Борисов
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