Борисов не исключил запуск следующей лунной миссии раньше первоначальных сроков

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" рассматривает варианты сдвига на более ранние сроки старт следующих российских межпланетных миссий "Луна-26" и "Луна-27", сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Никто не собирается складывать руки, и мы полны решимости продолжать лунную программу. Более того, рассматриваем возможность сдвинуть миссии "Луны-26" и "Луны-27" влево, чтобы как можно быстрее получить необходимые нам результаты", - сказал Борисов журналистам.

Ранее "Роскосмос" сообщил, что межведомственная комиссия сформировала рекомендации для последующих лунных миссий, чтобы не допустить повторения причин крушения автоматической межпланетной станции "Луна-25".