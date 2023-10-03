Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Борисов не исключил запуск следующей лунной миссии раньше первоначальных сроков

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" рассматривает варианты сдвига на более ранние сроки старт следующих российских межпланетных миссий "Луна-26" и "Луна-27", сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Никто не собирается складывать руки, и мы полны решимости продолжать лунную программу. Более того, рассматриваем возможность сдвинуть миссии "Луны-26" и "Луны-27" влево, чтобы как можно быстрее получить необходимые нам результаты", - сказал Борисов журналистам.

Ранее "Роскосмос" сообщил, что межведомственная комиссия сформировала рекомендации для последующих лунных миссий, чтобы не допустить повторения причин крушения автоматической межпланетной станции "Луна-25".

Первая в современной истории России лунная миссия стартовала 11 августа. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" был выполнен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

Мягкая посадка станции "Луна-25" на Южном полюсе естественного спутника Земли должна была состояться 21 августа, однако 19 августа аппарат был потерян, столкнувшись с лунной поверхностью.

25 августа Борисов заявил, что Россия после аварии аппарата "Луна-25" рассматривает возможность повторения миссии по посадке автоматической станции на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах.

11 августа Борисов сообщил, что запуск миссии "Луна-26" запланирован на 2027 год, "Луны-27" - на 2028 год, а к 2030 году или позже планируется старт "Луны-28".

Роскосмос Юрий Борисов Луна Луна-26
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хинштейн сообщил о скором ограничении поисковой выдачи нарушающих закон VPN

Силуанов заявил об отсутствии единой позиции по онлайн-торговле алкоголем

Силуанов заявил об отсутствии единой позиции по онлайн-торговле алкоголем

ФСБ хочет обязать интернет-компании хранить данные о средствах платежа клиентов

ФСБ хочет обязать интернет-компании хранить данные о средствах платежа клиентов

В России пройдет штабная тренировка по гражданской обороне

Минфин предложил два варианта решения проблемы дефицита мазута в регионах

Минфин предложил два варианта решения проблемы дефицита мазута в регионах

Песков заявил о новых вопросах к Еревану из-за ратификации Римского статута

Экс-советник офиса украинского президента Арестович объявлен в розыск в России

Шойгу заявил, что в Генштабе нет планов по дополнительной мобилизации

Шойгу заявил, что в Генштабе нет планов по дополнительной мобилизации

Суд приговорил к шести с половиной годам колонии бизнесмена Бойко-Великого

Суд приговорил к шести с половиной годам колонии бизнесмена Бойко-Великого

"Роскосмос" назвал вероятной причиной аварии "Луны-25" невключение акселерометров

"Роскосмос" назвал вероятной причиной аварии "Луны-25" невключение акселерометров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });