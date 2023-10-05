Думе предложили ограничить комиссию за перевод физлицам со счетов компаний и ИП

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Комиссия банка при переводе средств со счетов компаний и ИП на счета физлиц не может превышать комиссию при переводе на счета юридических лиц, если переводимые средства являются дивидендами, распределением прибыли между участниками общества, доходами ИП, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.

Законопроект № 452012-8 в палату внес депутат Владислав Резник.

"Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу с банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей денежных средств, являющихся доходом от предпринимательской деятельности (дивиденды, распределение чистой прибыли между участниками общества, доходы индивидуального предпринимателя) на банковские счета физических лиц, не может превышать размера комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении указанных операций по переводу денежных средств на банковские счета юридических лиц", - говорится во внесенной поправке. Поправка внесена в статью закона о банковской деятельности, которая регулирует комиссионные вознаграждения по операциям кредитных организаций.

Автор поясняет, что сейчас юридические лица и ИП при переводе со своих банковских счетов на банковские счета физических лиц уплачивают обслуживающим их банкам комиссионное вознаграждение в размере от 2% до 15% от суммы переводимых средств, при превышении, в среднем, 200 тысяч рублей накопленной суммы переводов за месяц. Одновременно, комиссионное вознаграждение при переводах денежных средств между банковскими счетами юридических лиц и ИП составляет 20-100 рублей за операцию вне зависимости от накопленной суммы либо частоты переводов в месяц.

"Взимание кредитными организациями различающихся в десятки и сотни раз комиссионных вознаграждений за осуществление одним клиентом банковской операции одного вида - безналичный перевод денежных средств, очевидно, не может быть обосновано экономическими причинами (себестоимостью банковской операции), поскольку речь идет об одном и том же операционном процессе осуществления банковской операции", - говорится в пояснительной записке.

В документах также приводится статистика работы платформы Банка России "Знай своего клиента" (запущена в июле 2022 года. По состоянию на 31 декабря 2022 года из 7 млн российских юридических лиц и ИП 98% отнесены к низкому уровню риска, 1,1% - к среднему, 0,9% - к высокому. "Таким образом, реализация проектируемых положений законопроекта позволит добросовестным организациям, предпринимателям и гражданам проводить безналичные банковские операции без искусственных ограничений в виде заградительных тарифов обслуживающих их кредитных организаций", - считает автор.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.