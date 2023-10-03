Россия закрыла въезд в страну ряду лиц за ограничение прав журналистов из РФ в Молдавии

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - МИД России сообщил о вызове в министерство во вторник посла Молдавии в России Лилиана Дария, которому был заявлен решительный протест "в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии".

Очередным проявлением таких преследований, как говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства, "стало решение о высылке из страны 13 сентября руководителя информагентства "Sputnik Молдова" Виталия Денисова.

"Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду лиц, имеющих прямое отношение к ограничению свободы слова и прав российских журналистов в Молдавии, а также разжиганию антироссийских настроений", - отмечается в сообщении МИД РФ.