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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Россия закрыла въезд в страну ряду лиц за ограничение прав журналистов из РФ в Молдавии

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - МИД России сообщил о вызове в министерство во вторник посла Молдавии в России Лилиана Дария, которому был заявлен решительный протест "в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии".

Очередным проявлением таких преследований, как говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства, "стало решение о высылке из страны 13 сентября руководителя информагентства "Sputnik Молдова" Виталия Денисова.

"Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду лиц, имеющих прямое отношение к ограничению свободы слова и прав российских журналистов в Молдавии, а также разжиганию антироссийских настроений", - отмечается в сообщении МИД РФ.

МИД РФ Молдавия РФ
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