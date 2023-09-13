Из Молдавии выслан глава представительства Sputnik

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Руководителя молдавского представительства Sputnik Виталия Денисова выслали из Молдавии, сообщила в среду пресс-служба Генерального инспектората по миграции.

В ведомстве объяснили предпринятые по отношению к Денисову меры "его вмешательством во внутренние дела Молдавии, что ставит под угрозу информационную безопасность страны".

"Согласно ст. 55 Закона №. 200/2010 о режиме иностранцев в Республике Молдова, лицо может быть объявлено нежелательным, если оно осуществило, осуществляет или имеются веские основания полагать, что оно намеревается осуществлять действия, которые могут поставить под угрозу национальную безопасность или общественный порядок", - говорится в сообщении.

В представительстве Sputnik выразили недоумение действиями молдавских правоохранительных органов. Согласно сообщению издания, к руководителю российского новостного агентства Sputnik в Молдавии Виталию Денисову "в среду утром пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом, не дав даже собрать вещи и взять с собой домашних животных".

Денисову выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в Молдавию. Посол России в Кишиневе Олег Васнецов был уведомлен о происшедшем.

Денисов исполняет обязанности менеджера/администратора Sputnik Молдова с марта 2023 г.