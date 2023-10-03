Сбитый беспилотник упал на жилой дом в Севастополе

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Беспилотный летательный аппарат, сбитый противовоздушной обороной, упал на крышу жилого дома в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Спасательной службой Севастополя на данный момент зафиксирована информация о падении частей БПЛА на крышу одного из жилых домов в Инженерной балке. Никто не пострадал. Но от падения частей беспилотника в нескольких квартирах выбило стекла", - написал он в телеграм-канале.

Развожаев добавил, что специалисты спасательной службы выехали на место происшествия и там будут принимать решение о перемещении взрывоопасных предметов.

Ранее во вторник Развожаев объявлял о воздушной тревоге в городе, предупреждение продлилось 45 минут.