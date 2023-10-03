Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Сбитый беспилотник упал на жилой дом в Севастополе

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Беспилотный летательный аппарат, сбитый противовоздушной обороной, упал на крышу жилого дома в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Спасательной службой Севастополя на данный момент зафиксирована информация о падении частей БПЛА на крышу одного из жилых домов в Инженерной балке. Никто не пострадал. Но от падения частей беспилотника в нескольких квартирах выбило стекла", - написал он в телеграм-канале.

Развожаев добавил, что специалисты спасательной службы выехали на место происшествия и там будут принимать решение о перемещении взрывоопасных предметов.

Ранее во вторник Развожаев объявлял о воздушной тревоге в городе, предупреждение продлилось 45 минут.

Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военные РФ сообщили об уничтожении украинской ракеты "Нептун" у побережья Крыма

Губернатор Севастополя объявил о воздушной тревоге в городе

Что произошло за день: вторник, 3 октября

Хинштейн сообщил о скором ограничении поисковой выдачи нарушающих закон VPN

Хинштейн сообщил о скором ограничении поисковой выдачи нарушающих закон VPN

Силуанов заявил об отсутствии единой позиции по онлайн-торговле алкоголем

Силуанов заявил об отсутствии единой позиции по онлайн-торговле алкоголем

ФСБ хочет обязать интернет-компании хранить данные о средствах платежа клиентов

ФСБ хочет обязать интернет-компании хранить данные о средствах платежа клиентов

В России пройдет штабная тренировка по гражданской обороне

Минфин предложил два варианта решения проблемы дефицита мазута в регионах

Минфин предложил два варианта решения проблемы дефицита мазута в регионах

Песков заявил о новых вопросах к Еревану из-за ратификации Римского статута

Экс-советник офиса украинского президента Арестович объявлен в розыск в России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });