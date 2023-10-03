Губернатор Севастополя объявил о воздушной тревоге в городе

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе после того, как 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Ударная волна от ракетной атаки выбила окна в десяти жилых домах, люди не пострадали. Минобороны РФ сообщило об одном пропавшем без вести военнослужащем.