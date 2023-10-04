Путин проведет в Москве переговоры с президентом Абхазии

Российский лидер также встретится с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в среду, 4 октября в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", а также встретится с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года", сообщила пресс-служба Кремля в среду.

В пресс-службе подчеркнули, что в этот же день состоятся переговоры Путина с президентом республики Абхазия Асланом Бжанией, который будет находиться в России с рабочим визитом.

"Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в самых различных областях", - говорится в сообщении.