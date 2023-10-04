В РФ до 2025 года развернут более 12 комплексов для обнаружения космических объектов

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В России до 2025 года планируется развернуть свыше дюжины специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения, сообщает министерство обороны РФ.

"В рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства космические войска продолжают работу по созданию специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения. До 2025 года на территории России планируется развернуть более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, "в настоящее время для переоснащения соединений и воинских частей космических войск перспективными образцами вооружения ведутся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию систем и комплексов нового поколения".

Сообщается также, что национальная система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) пополнится радарами в Коми и Мурманской области.

"Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области", - говорится в сообщении.

Сейчас боевое дежурство по линии СПРН "несут радиолокационные станции нового поколения "Воронеж", созданные по технологии высокой заводской готовности в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском, Красноярских краях", отмечается в релизе.

Кроме того, как сообщает Минобороны РФ, "в рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2023 году специалистами Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС обнаружены более 1 500 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, осуществлён контроль за выводом на орбиты более 2 274 космических аппаратов, обеспечено прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования около 450 космических объектов, выдано три предупреждения об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки".

Отмечается, что "особое внимание уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем".

По данным министерства, "боевые расчеты космодрома Плесецк провели три пуска ракет космического назначения класса "Союз-2" с тремя космическими аппаратами военного назначения".

Специалисты Главного испытательного космического центра имени Германа Титова с начала года "обеспечили проведение 13 пусков ракет космического назначения с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур с выводом на орбиту 55 космических аппаратов".

В текущем году дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления космических войск провели свыше 400 тыс. сеансов управления по более чем 200 космическим аппаратам, говорится в сообщении.

Космические войска России 4 октября отмечают профессиональный праздник, в этом году им исполнилось 66 лет. 4 октября 1957 года в СССР было положено начало космической эры - с космодрома Байконур успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и управление первым спутником в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск.

"Космические войска решают широкий спектр задач, основными из которых являются: наблюдение за обстановкой в космическом пространстве и выявление угроз России в космосе и из космоса, обеспечение высших звеньев управления достоверной информацией об обнаружении стартов баллистических ракет и предупреждения о ракетном нападении, осуществление запусков космических аппаратов, управления и поддержания в установленном составе и готовности к применению спутниковых систем военного и двойного (военного и гражданского) назначения и средств их запуска", - отметили в Минобороны.