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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

В России серийное производство наземных станций управления спутниками запустят в 2025 году

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Серийное производство универсальных наземных станций командно-измерительных систем для управления космическими аппаратами на орбите планируется запустить к концу 2025 года, сообщили в пресс-службе холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в "Роскосмос").

"В РКС завершена разработка рабочей конструкторской документации, ведется комплектование и изготовление опытных образцов, их испытания и подготовка к интеграции в уже существующую структуру. Серийное производство универсальных наземных станций командно-измерительных систем для замены выработавших свой ресурс комплексов планируется запустить к концу 2025 года", - говорится в сообщении.

Основной функцией этих систем в РКС назвали управление космическими аппаратами на низкой околоземной, геостационарной и высокоэллиптической орбитах, а также прием на Земле информации от их целевых систем.

Наземный автоматизированный комплекс управления спутниками научного, социально-экономического назначения и измерений включает в себя ряд командно-измерительных пунктов, расположенных по всей территории России от Калининграда до Сахалина, а также на территории космодромов Восточный и Байконур.

"В задачи наземной космической инфраструктуры входит получение информации о техническом состоянии ракеты-носителя, разгонного блока, космического аппарата, прием и обработка информации от целевых систем, формирование и выдача команд управления на космический аппарат на всех этапах полета, начиная с подготовки запуска и выведения на орбиту до завершения работ с аппаратом", - сказали в пресс-службе.

Байконур Восточный РКС Роскосмос
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