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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Сухогруз под флагом Либерии, прибитый штормом к берегу Сахалина, снялся с якоря

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Сухогруз "Queen lend" под флагом Либерии, который во вторник днем штормом прибило к побережью в Углегорском районе (западное побережье Сахалина), снялся с якоря и в помощи не нуждается, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе службе ООО "Восточная горнорудная компания" (ВГК), которая осуществляет свою деятельность в Углегорском морском порту.

"Во вторник к 19:00 местного времени ветер стих, сухогруз снялся с якоря и пошел на рейдовую точку. С морским дном балкер не соприкасался, опасности разлива нефтепродуктов нет. Персонал находится в безопасности, сухогруз - без повреждений", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент судно находится на рейде возле поселка Шахтерск Углегорского района, где расположен угольный морпорт ВГК.

Как сообщалось, штормом и сильным ветром "Queen lend" во вторник днем прибило ближе к берегу в Углегорском районе. Судно встало на якорь в месте, где глубина моря достигала 20 метров (максимальная осадка сухогруза - 7 метров), чтобы переждать непогоду. На борту сухогруза находится экипаж из 22 граждан КНР.

"Queen lend" построен в 1998 году, его длина - 225 м. Сухогруз прибыл из порта Далянь (КНР) в угольный морской порт Шахтерск.

Сахалин Шахтерск Queen lend
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