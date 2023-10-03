К берегу Сахалина штормом прибило сухогруз под флагом Либерии

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Шторм вынес сухогруз "Queen lend" под флагом Либерии во вторник днем к побережью в Углегорском районе на западном побережье Сахалина, сообщили "Интерфаксу" в морском координационном спасательном центре "Южно-Сахалинск".

Эту информацию агентству подтвердили в пресс-службе ООО "Восточная горнорудная компания", которая работает в Углегорском морском порту. Там уточнили, что судно не село на мель, а стоит на якоре, пережидая непогоду.

"Судно прибило ближе к берегу из-за непогоды. В данный момент оно стоит на якоре. Глубина моря в месте, где находится судно, составляет 20 метров, в то время как максимальная осадка "Queen lend" - 7 метров. Опасности разлива нефтепродуктов нет. Дрейф (судна - ИФ) в данный момент не наблюдается", - сказал собеседник "Интерфакса".

Ветер в этом районе стихает, "экипаж ждет улучшения погоды, после чего перейдет обратно на рейд морпорта Шахтерска", добавил он.

На борту сухогруза находится экипаж из 22 граждан КНР.

По данным местных СМИ, судно "Queen lend" - 1998 года постройки, его длина - 225 метров. Сухогруз прибыл из порта Далянь (КНР) в угольный морской порт Шахтерск (Углегорский район).

Местные жители в соцсетях сообщают о сильных порывах ветра и сильном шторме в море у побережья Углегорска во вторник.