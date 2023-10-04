Российские военные пресекли попытку проникновения десантной группы ВСУ в Крым
Москва. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны РФ заявило, что, в северо-западной части акватории Черного моря самолетам российских ВКС удалось пресечь проникновение десантной группы ВСУ в Крым.
"В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах", - говорится в сообщении ведомтсва.