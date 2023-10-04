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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

ФСБ заявила о взятии в плен одного из диверсантов, пытавшихся высадиться в Крыму

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о захвате в плен одного из диверсантов, участвовавших в попытке высадиться в Крыму, в ходе опроса пленный раскрыл цели группы.

"Один диверсант захвачен в плен. В ходе его опроса установлено, что целью группы являлась фото- и видеосъёмка участников ДРГ на фоне украинского флага на территории Республики Крым", - сообщили в среду в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Позднее спецслужба опубликовала видео с частью опроса захваченного в плен мужчины. Он сообщил, что является рядовым солдатом Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Цель высадки - сказать, что Главное управление разведки зашло в Крым", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам задержанного, группа состояла из 16 человек, двигалась в Крым на катерах и скутерах из Одесской области.

В ФСБ добавили, что попытка проникновения диверсантов была предотвращена сотрудниками крымского погрануправления ФСБ совместно с подразделениями Черноморского флота ВМФ и республиканского управления Росгвардии.

Ранее в среду Минобороны РФ сообщало, что в северо-западной части акватории Черного моря с помощью самолетов ВКС России успешно удалось пресечь проникновения десантной группы ВСУ в Крым.

ФСБ РФ
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